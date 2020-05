Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis s-a adresat natiunii astazi, 4 mai, anuntand ce masuri se vor adopta dupa data de 15 mai, cand inceteaza perioada starii de urgenta. Aceasta nu va fi prelungita, fiind inlocuita cu starea de alerta. “In primul rand, starea de urgența nu va fi prelungita. Nu voi emite un nou…

- Dupa cateva saptamani de carantina, o parte din Europa se va redeschide cu precauție, primele masuri de relaxare intrand in vigoare de luni. Sunt și țari precum Germania, Austria și Spania care au relaxat o parte din masuri, dar nicio țara nu se va redeschide in intregime. Ce vor avea voie și ce nu…

- Dupa ce președintele Iohannis a anunțat primele masuri de relaxare a restricțiilor luate in contextul pandemiei de coronavirus, care vor intra in vigoare dupa data de 15 mai, Raed Arafat vine cu precizari suplimentare pentru...

- Premierul Ludovic Orban, ministrul Internelor, Marcel Vela, si secretarul se stat Raed Arafat participa, joi dupa-amiaza, la o sedinta de urgenta la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), unde se pare ca pun la cale o noua ordonanța militara, potrivit unor surse citate de Mediafax. UPDATE: Ministrul…

- „Saptamana viitoare vom da probabil inca o ordonanța, in sensul in care ar trebui sa mai reglam zona de sud, granița cu Bulgaria, unde exista un tranzit transfrontalier pentru muncile agricole. Așa cum am permis pentru Ungaria ar trebui sa permitem și pentru Bulgaria. Ar mai trebui sa introducem in…

- De miercuri, 15 aprilie, se va deschide Piața Agroalimentara din Campeni. Autoritațile locale au anunțat ca toți producatorii vor purta maști și manuși, iar produsele vor fi acoperite cu folie. Piața va funcționa dupa reguli stricte, respectand condițiile igienico-sanitare și va fi redeschisa avand…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat miercuri dimineața, la finalul ședinței de la sediul Ministerului de Interne, ca au fost stabilite noi restricții pentru a limita raspandirea infecțiilor cu coronavirus. Conform unei hotarari adoptate astazi, in Romania se interzic pana pe 31 martie activitațile…

- In Romania au fost interzise, incepand de astazi, adunarile de peste o mie de persoane. Transmit acest lucru reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica, prin vocea secretarului de stat in Ministerul Sanatații, Raed Arafat. In Romania au fost confirmate pana acum 13 cazuri de infecție cu coronavirus,.…