Stiri pe aceeasi tema

- Momentele grele prin care a trecut a determinat-o pe Maria Ilioiu, fosta ispita de la Insula Iubirii sa-și ia viața. Vestea cutremuratoare a fost data de ea. Ispita de la Antena 1 marturisește ca, in ultimele doua luni a fost ținta unor ipostaze umilitoare și denigratoare, care au copleștit-o. ”Am avut…

- Se pregatește o lovitura dura pentru Insula Iubirii și Antena 1. Pe piața se lanseaza un show cu totul inedit, un format in premiera la noi in țara. Primele informații despre show-ul incendiar ce va pune 12 cupluri in situații limita. O noua emisiune apare in curand Romanilor li se pregatește o surpriza…

- Apar primele reacții dupa derapajul grav de la Antena 1. O organizație s-a autosesizat dupa ce o ispita de la Insula Iubirii a fost atinsa fara acordul ei. In episodul cu numarul 12 din cel de-al șaptelea sezon al reality show-ului in care cuplurile vin sa iși testeze fidelitatea, Marius Moise a fost…

- Bianca Giurca și Marius, iubitul ei, formeaza unul dintre cele mai controversate cupluri de la emisiunea Insula Iubirii. Cei doi parteneri sunt impreuna de trei ani, insa primele tatonari au avut loc cand era era adolescenta. Tanara a rupt tacerea, dupa ultimul episod difuzat de Antena 1. Cel mai controversat…

- Ana Maria Mariuța, in varsta de 25 de ani și partenerul sau, Marius Budin, in varsta de 30 de ani alcatuiesc unul dintre cele cinci cupluri curajoase care au mers pana in Thailanda pentru a isi testa iubirea. Cei doi s-au cunoscut la o alta emisiune de la Antena 1, Mireasa. Insula Iubirii 2023 și-a…

- Imagini incendiare la Insula Iubirii 2023. Reality-show-ul a inceput in forța la Antena 1. Cele cinci cupluri care au decis sa iși supuna relația romantica testului suprem au fost surprinse in ipostaze surprinzatoare pentru telespectatori. Ce s-a intamplat in prima noapte la hotel. Imagini incendiare…

- S-a aflat cine sunt ispitele masculine de la Insula Iubirii 2023. Ei sunt Don Juanii care vor pune la grea incercare fidelitatea concurentelor care participa in noul sezon al reality show-ului de la Antena 1. Cine sunt ispitele masculine de la Insula Iubirii 2023 Doar cateva zile ne despart de premiera…

- Așteptarea va lua sfarșit pentru fanii emisiunii „Insula Iubirii”, de la Antena 1! Show-ul va avea premiera pe 22 și 23 iunie 2023, fiind difuzat in fiecare joi și vineri, de la ora 20:30. Cinci cupluri iși vor testa dragostea și fidelitatea in fața celor 10 ispite. Iata cine sunt tinerele care ii vor…