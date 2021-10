De ce nu se vaccinează oamenii din Europa de Est? Letonia intra din nou in carantina, spitalele din Bulgaria și Romania cedeaza sub presiunea celui mai grav val al pandemiei, iar Polonia iși vinde dozele de vaccin excedentare. Sceptici fața de vaccinul impotriva COVID-19, mulți cetațeni din Europa Centrala și de Est sunt imparțiți intre sfidare și regretul ca nu au fost imunizați, relateaza R euters . Regiunea are cele mai scazute rate de vaccinare din Uniunea Europeana, un rezultat nedorit in care atat factorii politici, cat și cei economici joaca un rol, iar variantele mortale ale virusului se raspandesc aici cu rapiditate. In Bulgaria, Vesela… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

