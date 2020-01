Daca vrei sa-ți revizuiești dieta anul acesta, dar fara a renunța la carbohidrați sau vin roșu, atunci „dieta“ mediteraneana e ideala pentru tine. Dieta in ghilimele, pentru ca este mai mult un stil de viața (bazat pe consumul de legume și grasimi sanatoase) decat o dieta restrictiva (visul oricarui nutriționist!). In ciuda numeroaselor trenduri din peisajul dietetic al ultimului deceniu, dieta mediteraneana a ramas pe val. De fapt, a fost clasata drept „cea mai buna dieta din 2019“ de catre U.S. News și World Report. (Pentru a fi de top, un grup de experți in sanatate trebuie sa gaseasca dieta…