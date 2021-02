De ce nu se mută Andreea Bălan și Tiberiu Argint împreună? Din vara anului 2020, Andreea Balan (36 de ani) formeaza un cuplu cu Tiberiu Argint (36 de ani). Tiberiu este managerul de vanzari al „Bang&Olufsen”, o companie daneza de lux care proiecteaza și produce aparate audio, televizoare și telefoane. Artista are o relație foarte apropiata și cu sora lui Tiberiu, prezentatoare TV Sonia Argint (38 de ani). Recent, Andreea, Tiberiu și Sonia au fost impreuna la munte. Acolo, Tiberiu a invațat-o pe solista sa schieze. De ce nu se muta Andreea Balan și Tiberiu Argint impreuna? Pana la acest moment, Andreea nu a facut nicio declarație despre actuala ei relație.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a fost casatorita cu prezentatorul TV Victor Slav, alaturi de care are o fiica, Sofia Natalia (4 ani), și cu fostul om de afaceri Alex Bodi. Recent, modelul a primit o serie de amenințari. Alex Bodi, primele declarații dupa ce Bianca Dragușanu a primit o serie de amenințari In exclusivitate…

- La inceputul anului acesta, Andreea Balan (36 de ani) și actorul George Burcea (32 de ani) au confirmat ca s-au separat dupa doar cateva luni de mariaj. In prezent, George formeaza un cuplu cu asistenta TV Viviana Sposub (22 de ani). Fostul cuplu are impreuna doua fiice, Ella Maya (4 ani) și Clara…

- Procesul de divorț dintre Andreea Balan (36 de ani) și George Burcea (32 de ani) nu este chiar atat de simplu pe cat ar putea crede mulți. Cei doi au impreuna doua fetițe, Ella Maya (4 ani) și Clara Maria (1 an), iar lupta cea mare se da acum pentru custodia copiilor.

- Artistul Smiley (37 de ani) și iubita lui, prezentatoarea de televiziune Gina Pistol (40 de ani) urmeaza sa devina parinți. Recent, in mediul online, Gina a dezvaluit ca intre filmari, ea și solistul lucreaza la amenajarea casei in care locuiesc. Cum se pregatește Smiley pentru rolul de tata? „In viața…

- Invitați in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Viviana Sposub (22 de ani) și actorul George Burcea (32 de ani) au raspuns mai multor intrebari pentru a afla cat de bine se cunosc unul pe celalalt. Intrebat daca dupa o cina in oraș ar sesiza ca nu are la el portofelul ce ar face, George a raspuns: „Sincer,…

- La inceputul acestei saptamani, Andreea Balan (36 de ani) s-a internat in spital dupa ce a simțit dureri puternice in zona abdominala. Miercuri, 4 noiembrie, artista a fost supusa unei intervenții chirurgicale. Andreea Balan a fost recent operata. Care este diagnosticul artistei? Recent, pe contul personal…