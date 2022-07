De ce nu „se lasă” ieșenii recenzați? Maine se încheie procesul. Ce mai puteţi face după această dată ? In municipiu - la fel ca in alte aglomerari urbane precum Bucuresti, Timisoara, Constanta – a fost recenzat cel mai mic procent din populatia judetului: 66 la suta. Odata cu luna iulie se incheie si Recensamantul Populatiei si Locuintelor. Desi derulat pe parcursul a patru luni si jumatate, intregul proces nu reuseste sa „numere", asa cum si-a propus, intregul efectiv al populatiei din tara, inclusiv al celor aflati de mai putin de 12 luni in strainatate. In mod curios, locuitorii marilor orase au fost cel mai greu de gasit. In municipiul Iasi, de exemplu, doar doua treimi din populatia rezidenta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Aproape ca expira termenul in care ar trebui sa se incheie recesamantul iar o persoana din șapte inca nu a fost recenzata. Exista zone in care situația este atat de dificila incat primul ministru Nicolae Ciuca a facut apel la autoritați sa-și ofere sprijin reciproc. Cu termenul de finalizare prelungit…

- La nivel national, la fiecare cinci romani, unul este de negasit de recenzorii care merg acum din casa in casa. In Iasi, un sfert dintre locuitori sunt inca in afara Recensamantului Populatiei si Locuintelor Recensamantul Populatiei si Locuintelor va tine cu o saptamana mai mult: in loc sa se incheie…

- Ca sa accelereze procedura de recenzare a populatiei si locuintelor, Comisia Centrala care coordoneaza recensamantul a fost de acord cu reinfiintarea unor puncte fixe in incinta unor primarii din municipiul Iasi si din judet. Astfel, pe langa recenzarea la domiciliu, prin interviul fata in fata, cetatenii…

