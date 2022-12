De ce nu se îngrașă italienii. Care este secretul De ce nu se ingrașa italienii și care este secretul? E cunoscut faptul ca italienii au o alimentație interesanta, care le perimite sa nu fie așa de grași precum restul europenilor. Ce alimente prefera italienii și cum se pastreaza supli – nu toți e adevarat, dar majoritatea, explica un cunoscut nutriționist. Medicul nutriționist Mihaela Bilic subliniaza un aspect foarte important in acest context: „Cantitatea este primul element care face diferența”. „Multul acesta nu face bine nici la sanatate, nici la silueta”, mai spune medicul nutriționist. De ce nu se ingrașa italienii. Care este secretul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania va consemna in acest an cea mai mica productie de porumb din 2007 si pana in prezent, seceta pedologica diminuand recolta cu aproximativ 40%-50% fata de anii trecuti, a declarat, pentru Agerpres , ministrul Agriculturii, Petre Daea. Acesta a adaugat ca productia obtinuta va asigura consumul…

- Conținut oferit de: balonslabire.ro. Afla azi raspunsul complet! Programul holistic de 6 luni ce are la baza balonul gastric Allurion ofera rezultate mai bune decat simpla respectare a unui regim – descopera in articolul de azi toate datele necesare ce susțin acest lucru! Cu toții știm – pierderea…

- Cate metode de slabit natural exista? Spun natural pentru ca nu discutam despre intervenții chirurgicale sau medicamente prescrise de medic. Raspunsul este: depinde. Depinde de cum privești lucrurile: poți spune ca exista sute de diete din care poți alege, sau, daca te pasioneaza știința și vrei sa…

- Un elicopter care a plecat din insulele italiene Tremiti catre Italia continentala s-a prabușit sambata la aproximativ 50 de kilometri de orașul Foggia, a anunțat poliția, adaugand ca șapte persoane au murit in accident, relateaza Reuters . Potrivit Corriere , printre victime se numara patru turiști…

- Dana Savuica a slabit colosal și toata lumea a observat schimbarea. Vedeta a dat jos 5 kilograme pe saptamana și a spus ce mananca intr-o zi obișnuita. Inainte de a pleca in vacanța, in Maldive, Dana Savuica a ținut o dieta stricta. Pentru a poza in costum de baie și a arata impecabil, vedeta a facut…

- Dincolo de cifrele concrete, de profit și de taxe, afacerile sunt de multe ori influențate de factori profund emoționali, care nu au aparent nicio legatura cu businessul in sine. Este și cazul Loca, unul dintre primele restaurante lowcarb aparute in...

- Scumpirile ii lasa pe romani fara bani. Retailerii dau startul scumpirilor, prin specula, pe care nu o neaga.Alimentele s-au scumpit cu 30-50% doar intr-un an. Retailerii si producatorii spun fiecare ca ceilalți ar fi raspunzatori, insa nu pot justifica scumpirile operate aproape luna de luna in Romania.Prețul…

- Toamna este anotimpul potrivit pentru a gati cei mai gustoși ardei umpluți, una dintre mancarurile preferate de catre gospodinele din Romania. Care este secretul cele mai gustoase rețete. Ce trebuie sa faci pentru ca ardeii sa fie pufoși, ingredientul care le da savoare. Cum prepari cei mai buni ardei…