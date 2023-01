De ce nu se ieftinesc gazele în România? Plafonarea prețurilor a blocat totul S-ar parea ca plafonarea prețului la gaze blocheaza ieftinirea gazelor, sau cel puțin asta spune un expert din domeniu. Valoarea prețului plafonat la gaze pentru populație este cauza prețului ridicat ofertat la gaze pentru populație, arata Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta (AEI). „In aprilie 2022 prin OUG 27 s-a plafonat prețul de vanzare a gazelor naturale catre furnizorii care furnizeaza gaze la populație la un nivel de 0,15 lei/kWh, fara TVA. Cu toate acestea prețul plafonat la populație in mod inexplicabil se menține la un nivel aproape dublu – 0,31 lei/kWh cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

