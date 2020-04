Stiri pe aceeasi tema

- Companiile auto de pe piața locala vor sa produca echipamente medicale, pentru a ajuta sistemul sanitar din Romania Premierul Ludovic Orban și reprezentanții industriei auto din Romania au discutat, miercuri, soluții de sprijin pentru acest sector, dar și despre posibilitatea ca producatorii auto sa…

- EY Romania: UE ofera cinci tipuri de ajutoare pentru sprijinirea statelor membre, in lupta cu pandemia de COVID-19. Romania primește peste 1 mld. euro Uniunea Europeana va oferi cinci tipuri de ajutoare de stat pentru sprijinirea economiei statelor membre, in contextul focarului de infectie cu COVID-19.…

- ATEN International, lider mondial in soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de infrastructura, vine cu perspective optimiste pentru trimestrul 1 al acestui an, cat timp fabrica ATEN din Shenzhen iși reia producția pe fondul pandemiei COVID-19. "In timp ce s-a inregistrat o ușoara pierdere…

- OMV Petrom a dezvoltat la rafinaria Petrobrazi un nou combustibil maritim care sustine industria de transport naval in reducerea emisiilor de sulf OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud Est, a dezvoltat, la rafinaria Petrobrazi, un nou combustibil maritim cu continut redus de…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 20 de milioane de unitati, in conditiile in care numarul de smartphone-uri vandute a fost de aproape 4 milioane, fiecare nou telefon generand achizitia a cel putin trei accesorii, arata datele unui distribuitor de telefoane si…

- Piata locala de Business Process Outsourcing (BPO) a ajuns, in 2019, la o valoare de circa 800 de milioane de euro, in crestere cu 8% comparativ cu 2018, potrivit estimarilor Computer Generated Solutions (CGS) Romania, liderul pietei locale de profil, care arata ca salariul mediu al unui angajat in…

- Anul 2019 a fost anul ordonantei 114, din cauza careia ne-am trezit in noiembrie cu un deficit de 3,57%, dar aceasta isi va face efectul si in anul 2020, a declarat marti Mihaela Mitroi, partener, Asistenta Fiscala si Juridica, EY Romania."Anul 2019 a fost anul ordonantei 114. Stiti foarte…

- Carrefour retrage de pe piata din Romania peste 2.000 de bucati dintr-un produs electrocasnic, din cauza unor riscuri de explozie, recomandand celor care deja l-au cumparat sa il returneze in magazinul din care l-au achizitionat.