Stiri pe aceeasi tema

- Primul caz de variola maimuței confirmat in Romania a fost raportat, luni, in București, transmite Ministerul Sanatații. Este vorba de un barbat de 26 de ani al carui partener a calatorit in mai multe țari din Europa cu numeroase cazuri. Ministerul Sanatații a transmis ca barbatul este interat in spital…

- Ministerul Educatiei a anuntat, vineri, ca, de la debutul crizei din Ucraina, au fost depuse 2.627 de cereri pentru inscrierea in scolile din Romania a elevilor si prescolarilor refugiati, 2.554 de copii fiind deja repartizati. Potrivit Ministerul Educatiei, este vorba despre 994 de prescolari si 1.633…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius a declarat ca deși nu prevede curand controale pentru profesorii care dau meditatii elevilor, ar fi bine ca aceștia sa isi infiinteze PFA pentru a intra in legalitate. Heius a anuntat si unele proiecte-pilot pentru persoane…

- PSD și PNL au din nou motiv de scandal in coaliție. In timp ce șeful PSD Marcel Ciolacu iși promoveaza, de cateva zile, ideea privind introducerea impozitului progresiv in Romania, șeful PNL și al Guvernului, Nicolae Ciuca, il contrazice ferm și spune ca nici gand sa se ia in considerare o astfel de…

- Colonelul Vincent Minguet, comandantul grupului tactic al prezentei avansate al NATO din Romania, a anunțat, marti, ca grupul de lupta aliat din tara noastra este activ la Constanta, urmand ca in iunie centrul de greutate sa fie mutat la Cincu. „Suntem activi in prezent. Incepem sa crestem capacitatea.…

- Prezentatoarea TVR Eda Marcus a publicat pe Instagram inregistrarea momentului „Bucharest is calling” in care TVR i-a fost refuzata de catre European Broadcasting Union (EBU) anunțarea in direct a punctajului juriului din Romania pentru Eurovision 2022. Organizatorii au anunțat, pe scena Eurovision…

- Marilena Nedelcu De mai bine de 10 ani, pacienții cu afecțiuni hematologice din Romania au acces la terapii inovative care determina o imbunatațire vizibila a raspunsului terapeutic. „Daca in trecut nu prea aveai multe opțiuni terapeutice, și acestea erau cu șansa din ce in ce mai mica, in momentul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca autoritatile romane au prelungit, marti, un acord in baza caruia copiii cu probleme cardio-vasculare pot fi operati in Romania de catre specialisti din Italia. De asemenea, medicii din Romania sunt instruiti in ceea ce priveste realizarea de operatii…