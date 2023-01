De ce nu se declară epidemie de gripă? Explicațiile ministrului Rafila – VIDEO Creșterea, in ultima perioada, a numarului de cazuri de gripa și viroze respiratorii ii ingrijoreaza pe medici, dar și pe parinți, mai ales ca in doar cateva zile urmeaza sa reinceapa cursurile școlare. Din declarațiile oficiale reiese ca in Romania nu se declara, cel puțin nu la acest moment, epidemie de gripa. Joi dupa-amiaza, ministrul […] The post De ce nu se declara epidemie de gripa? Explicațiile ministrului Rafila - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este posibil ca joi sa fie declarata oficial epidemie de gripa in Romania. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat la Digi24 ca maine ar fi a treia saptamana de creștere susținuta a cazurilor. Ministrul a anunțat și ce masuri ar putea fi luate și s-a referit in primul rand la masuri in spitale.…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, spune ca este posibil ca de maine, 5 ianuarie, sa fie declarata oficial epidemie de gripa in Romania. De joi am intra in cea de-a treia saptamana de crestere sustinuta

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a transmis astazi ca exista posibilitatea ca de maine, 5 Ianuarie 2023, de joi Romania intrand in cea de-a treia saptamana de crestere sustinuta a cazurilor. „Asteptam cifrele de maine, joi se face bilantul. E foarte probabil sa avem a treia saptamana de crestere…

- O posibila epidemie de gripa a cuprins Europa pe final de 2022. Autoritațile sanitare din mai multe state europene spun ca sezonul epidemic al gripei a debutat mai devreme in Europa, in timp ce ingrijorarile legate de virusul sincițial respirator cresc, iar COVID-19 este inca o amenințare. Aceeași posibila…

- Romania ar putea declara epidemie de gripa! „O sa stim la sfarsitul acestei saptamani”, a explicat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, la postul Prima News. El a precizat ca ne aflam intr-o perioada de crestere a numarului cazurilor de viroze respiratorii si de gripa. Fii la curent cu cele…

- “Ne aflam intr-un context in care numarul de viroze creste rapid, iar proportia de cazuri de gripa care sunt diagnosticate depaseste 10%. Ne aflam in a treia saptamana de crestere rapida a numarului de viroze respiratorii si implicit de cazuri de gripa, iar procedura care este stabilita de Centrul European…

- Cloud-ul guvernamental nu va strange date in plus fața de ceea ce statul are deja despre fiecare dintre noi, a declarat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, la Antena 3 CNN.

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat, luni, la Digi24, despre acuzatiile care i se aduc ministrului de Interne, Lucian Bode, privind achizitia de masini BMW pentru IGPR, ca in Europa, toate politiile nationale au masini de politie cumparate de la BMW. Sa stiti ca as cumpara si eu o masina la…