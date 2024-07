Stiri pe aceeasi tema

- Garzile de frontiera ucrainene au anuntat vineri arestarea a 41 de barbati ucraineni care incercau sa paraseasca in mod clandestin tara intr-un camion pentru transportul de cereale, pe fondul vastei campanii de mobilizare menite sa completeze randurile armatei dupa mai mult de doi ani de razboi cu Rusia,…

- Sapte aeronave F-18 Hornet finlandeze au aterizat la Mihail Kogalniceanu, urmand a executa misiuni de Politie Aeriana timp de doua luni.Reprezentantii Ministerului Apararii Nationale au anuntat, marti, ca detasamentul finlandez este constituit din 80 de militari.

- Nu exista nicio amenintare directa la adresa Romaniei, potrivit asigurarilor oferite, miercuri, de președintele Klaus Iohannis. Anterior, șeful Armatei, generalul Gheorghița Vlad, avertiza asupra riscului escaladarii conflictului din Ucraina.

- Peste 275.000 de oameni și circa 86.000 de mașini au trecut frontiera Romaniei in ultimele 24 de ore, anunța duminica Poliția de Frontiera. Punctele de trecere a frontierei sunt mai aglomerate deoarece duminica sunt Rusaliile catolice. Potrivit statisticii, sambata, prin punctele de frontiera din Romania…

- Acum 2 zile a avut loc NATO Youth Summit (Summitul NATO pentru Tineret, NATO Youth Summit - NATO Youth Summit ). Un non-eveniment pentru Romania, desprinsa cum este de circuitul marilor evenimente geopolitice.

- Ucrainenii fug de razboi! Zeci de barbați au murit incercand sa treaca granita spre Romania pe raul TisaIn jur de 30 de ucraineni au murit incercand sa treaca ilegal granitele Ucrainei si sa evite lupta in razboiul impotriva Rusiei care a inceput in 2022, a declarat purtatorul de cuvant al serviciului…

- A fost cutremur in Serbia! Un cutremur s-a produs in Serbia, la granița cu Romania. Seismul a fost resimțit in mai multe orașe din țara noastra. „In ziua de 30 Aprilie 2024, la ora 08:42:05 (ora locala a Romaniei), s-a produs in SERBIA, GRANITA CU ROMANIA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la…

- Guvernul ar putea aproba, in sedinta de marti, un acord cu guvernul Ucrainei privind constructia podului rutier de frontiera peste raul Tisa, la granita dintre cele doua state, in zona localitatilor Sighetu Marmatiei - Bila Tserkva.