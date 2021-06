Stiri pe aceeasi tema

- Nicoale Botgros scrie pe rețelele de socializare ca ar fi ramas cu mașina in pana, dar ar fi intilnit doi polițiști care l-au ajutat sa iasa din incurcatura. Din imaginile postate pe internet, se observa ca maestrul este ajutat de oamenii legii sa toarne combustibil, cu ajutorul unei pilnii improvizate,…

- Mesajul europarlamentarului Mircea Hava, de Ziua Copilului: „Suntem excesiv de agațați in a interpreta viața așa cum era candva, mereu dispuși sa le-amintim ca „pe vremea mea…” Cu ocazia zilei de 1 Iunie, Europarlamentarul Mircea Hava a dorit sa transmita un mesaj, prin intermediul propriei sale pagini…

- Saveta Bogdan are in plan sa plece din țara vara aceasta. Interpreta de muzica populara va pleca la fiica ei, care este stabilita in Statele Unite ale Americii. Totuși, artista mai așteapta ceva timp, pana o sa se mai relaxeze restricțiile impuse din cauza pandemiei, in intreaga lume.

- Un cercetator din Buzau a cultivat un nou soi de usturoi. Acesta și-a dorit un nume autentic pentru noua leguminoasa, astfel ca s-a gandit sa asocieze usturoiul cu numele celebrului interpret de muzica populara, Benone Sinulescu.

- CHIȘINAU, 3 mai – Sputnik. Interpreta de muzica populara Lidia Bejenaru implinește astazi 68 de ani. Cu aceasta ocazie, Nicolae Botgros a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii de familie, insoțite de un mesaj emoționant pentru soția sa, cu care timp de 50 de ani a imparțit bucuriile…

- Andreea Banica are 42 de ani și este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Interpreta are doi copii și este casatorita cu Lucian, care ii este alaturi inca din adolescența. In cadrul unui interviu, vedeta a dezvaluit cum și-a caștigat primii bani și ce meserie ar fi ales, daca nu urma o…

- Dupa Cornelia Catanga, moartea lui Nelu Ploieșteanu indoliaza inca o data lumea muzicii. Mai multe vedete au transmis pe rețelele de socializare mesaje emoționante de adio. Nelu Ploieșteanu a murit la varsta de 70 de ani, dupa doua saptamani de lupta impotriva noului coronavirus. Vestea ca interpretul…

- Dupa ce s-au logodit chiar in ziua in care Cleopatra Stratan a implinit 18 ani, acum se apropie și momentul in care vor bate clopotele de nunta. Pentru ca au facut marele in anunț la ”Star Matinal”, acum artistul a dat mai multe detalii despre nunta anului. Marele eveniment va avea loc chiar in toamna,…