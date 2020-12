Stiri pe aceeasi tema

- Albert Bourla, CEO-ul Pfizer, nu si-a facut inca vaccinul impotriva Covid-19, chiar daca gigantul pe care il conduce a dezvoltat serul impreuna cu nemtii de la BioNTech. Albert Bourla considera ca nu ar trebui sa „se bage in fata”, potrivit Business Insider, scrie ZF, potrivit Mediafax.…

- Luni a inceput campania de vaccinare anti-Covid și in Statele Unite ale Americii. Prima persoana care s-a vaccinat este o asistenta din New York. Asistenta din News York s-a vaccinat cu serul dezvoltat de Pfizer și BioNTech. Vaccinul dezvoltat de cei cei producatori a fost aprobat recent și in SUA.…

- Oamenii de știința de la BioNTech și Pfizer, spun ca vaccinul pe care il dezvolta poate pune capat pandemiei de coronavirus care a „ținut pe loc” intreaga planeta. Ugur Șahin,directorul executiv al BioNTech, a declarat pentru The Guardian ca este increzator in eficacitatea produsului lor.„Daca intrebarea…

- Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a vandut, luni, actiuni ale grupului farmaceutic american in valoare de aproape 5,6 milioane de dolari, in aceeasi zi in care acesta a anuntat rezultatele pozitive ale unui studiu clinic privind vaccinul sau experimental pentru Covid-19, care au dus la cresterea…

- "Cred ca avem 70% pana la 80% șanse sa facem asta. Asta cu condiția sa nu inșele distribuția vaccinului", a declarat John Bell, consilier guvernamental. Acesta crede ca sunt șanse mari ca pana de Paști Marea Britanie sa revina la o viața normala. John Bell a mai spus ca anunțul de luni de la Pfizer…

- Goldman Sachs anticipeaza o redresare in ”V” a economiei mondiale, accelerata de sperantele pentru un vaccin pentru COVID-19 si de victoria lui Joe Biden in SUA Banca americana Goldman Sachs anticipeaza o redresare in ”V” a economiei mondiale, accelerata de sperantele legate…

- Testele trebuie sa raspunda la doua intrebari: vaccinul protejeaza? Si este sigur? Albert Bourla, PDG al Pfizer, partener al societatii germane BioNTech, a anuntat ca ia in calcul dovezi de eficacitate pana la sfarsitul lunii octombrie, dar va astepta a treia saptamana din noiembrie pentru a depune…