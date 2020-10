De ce nu s-a testat Klaus Iohannis pentru COVID-19 până acum Șeful statului are pe agenda zilnica fel de fel de intalniri, ședințe și confedrințe de presa și, in mod evident, intra in contact cu diferite persoane. Cu toate acestea, Klaus Iohannis nu și-a facut pana acum niciun test pentru COVID-19 . Președintele Romaniei a spus, in cadrul unei conferințe susținuta de curand, ca nu a simțit ca este nevoie sa se testeze deoarece este precaut și respecta cu strictețe toate masurile de siguranța impotriva infectarii cu noului coronavirus. Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O gasești AICI . „Nu m-am testat pentru ca nu am fost in contact cu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

