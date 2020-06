Stiri pe aceeasi tema

- Medicul sustine ca terasele raman deschise, insa nu si interiorul restaurantelor. Seful DSU a declarat faptul ca este imposibil ca clientii sa stea cu masca in spatiul respectiv, iar din acest motiv riscul de infectare este ridicat. Citeste si: Raed Arafat, despre vacantele romanilor in strainatate:…

- Aron Radu Cuc, un tanar care locuiește in Ceanu Mare, il acuza pe șeful de vanatoare din comuna ca i-a impușcat cainele, deși se afla pe terenul sau! Ba mai mult, el susține ca ar fi sunat la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Procurorii isi fac datoria prevazuta de lege si nu cea indicata de persoanele publice, a afirmat, joi, seful DNA, Crin Bologa, referindu-se la declaratiile facute de secretarul de stat in MAI Raed Arafat si de managerul Institutului de Boli Infectioase „Prof. Matei Bals”, Adrian Streinu-Cercel, privind…

- Seful DSU, Raed Arafat, a precizat miercuri ca institutiile care permit accesul oamenilor in interior fara a le lua temperatura inainte pot fi amendate. Este vorba despre supermarketuri sau locuri cu cel putin 50 de angajati. "Termoscanarea. Regula e regula. Daca nu ia (institutia…

- Raed Arafat atrage in continuare atenția asupra riscului de imbolnavire. Șeful DSU spune ca criza sanitara continua, iar numarul celor care se imbolnavesc și a celor care mor din cauza coronavirusului nu sunt in scadere in Romania. „Va rog, in continuare, sa respectați regulile și sa aveți grija”, spune…

- Miercuri are loc, la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 12.00, o noua sedința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care participa mai multi reprezentanti ai Executivului. Administratia Prezidentiala a anuntat ca președintele va avea, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o ședința privind…

- Seful statului a avut o sedinta despre masurile de gestionare a epidemiei SARS-CoV-2 cu premierul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a explicat, luni, la Antena 3, ce va fi diferit dupa 15 mai fața de perioada de dinainte de pandemie. Seful DSU sustine ca romanii trebuie sa respecte prevederile ordonanței, pentru ca exista riscul ca data de relaxare a masurilor sa fie decalata."Masurile de…