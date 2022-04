Stiri pe aceeasi tema

- Seful Directiei Tehnice de la Camera Deputatilor, Alexandru Tanase, a declarat in ceea ce priveste problemele tehnice de la transmiterea discursului live al presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in plenul runit, ca desi s-au facut teste inainte, in timpul transmiterii a existat o modificare de…

- Rusia va propune, in cadrul viitoarelor negocieri, un summit al președinților Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, precum și un acord politic care sa includa elementele stabilite, conform Mediafax. „Vom aplica o strategie in doua etape pentru reducerea conflictului: una dintre etape este de tip militar,…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis, miercuri, presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca intentioneaza sa foloseasca reuniunile G7 si NATO de joi pentru a spori ”substantial” ajutorul letal defensiv oferit Ucrainei, a declarat, miercuri, un purtator de cuvant al premierului britanic, citat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a a tansmis, duminica, un nou mesaj, dupa ce aeroportul din orașul Vinnița a fost bombardat cu opt rachete. Acesta a cerut „inchiderea cerului deasupra Ucrainei” pentru toate rachetele rusești și avionele de lupta și o linie umanitara. Aeroportul din orașul…

- Cu doar cateva ore inaintea celei de-a doua runde de negocieri dintre Ucraina și Rusia, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis un nou mesaj lui Vladimir Putin, in cadrul unui discurs postat pe Facebook, in care s-a adresat poporului ucrainean si intregii lumi. „Du-te acasa!”, a fost…

- O traducatoare a postului de televiziune german „Welt” izbucnește in lacrimi in timp ce traduce discursul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Imaginile emoționante au fost postate și pe rețelele de socializare și au devenit rapid virale. In discurs, Volodimir Zelenski indeamna liderii lumii…

- A cincea zi de razboi a inceput cu noi bombardamente in Kiev și Harkov, insa capitala și orașul strategic al Ucrainei rezista sub asediul rusesc. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat ca luni dimineața vor avea negocieri intre o delegație a țarii sale și o delegație rusa, in Belarus,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari, sambata, ca „a spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP. „Am rezistat si respingem cu succes atacurile inamice”, a declarat Zelenski intr-o inregstrare…