Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat, marți, ca taxa de pod de la Cernavoda aduce venituri importante pentru CNAIR, iar eliminarea acesteia ar fi posibila doar daca va fi asigurata finantarea si compensarea banilor din alta parte. „Exista diverse forme in tarile care au o infrastructura rutiera dezvoltata de a se lua taxe. Daca te […]