- Europarlamentarul Corina Cretu a afirmat ca vizita ministrului de interne din Austria, Gerhard Karner, „nu face decat sa demonstreze cat de politizata este aceasta tema” Schengen și a precizat ca nu crede ca Romania va fi primita in zona de libera circulație fara frontiere in acest an.„Schengen-ul nu…

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner vine miercuri la Bucuresti si va avea discutii bilaterale cu omologul sau roman Lucian Bode, scrie presa austriaca, afirmand ca preocuparea oficialului de la Viena este legata in primul rand de traficul de persoane si de abuzuri in materie de politica de…

- Ministrul de interne austriac Gerhard Karner a declarat ca țara sa va accepta extinderea Schengen „doar in cazul unei protecții robuste a granițelor exterioare”, a informat ziarul Kurier, preluat de Deutsche Welle. Precizarea a venit dupa ce cancelarul german Olaf Scholz a spus la București ca „sprijin…

- Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, il critica pe cancelarul austriac Karl Nehammer pentru decizia de bloca aderarea Romaniei și a Bulgariei la spațiul Schengen. Acesta spune ca atitudinea guvernului de la Viena afecteaza „reputația Austriei”.

- „Cei din Austria in urmatoarea perioada vor face o vizita in Romania si foarte probabil vor da un mesaj extrem de clar, un mesaj pe care il asteapta Spania pentru ca sunt sigur ca Spania va pune pe ordinea de zi a JAI din toamna, problema extinderii spatiului Schengen pentru Romania. Am rezerve cu privire…

- Romania continua dialogul cu Austria pentru a obține susținerea Vienei pentru aderarea la zona Schengen, a afirmat ministrul de externe Bogdan Aurescu in primele declarații facute luni dupa alegerile reginale de duminica din Austria Inferioara. „Aceste rezultate sunt foarte clare, se poate trage ușor…

- Fostul premier Cioloș cere ca Romania sa reia ofensiva pentru Schengen, dupa ce au trecut alegerile regionale din Austria, care au influențat poziția, in chestiunea Schengen, a cancelarului Nehammer. Cioloș considera ca eforturile Romaniei pentru Schengen ar fi mai eficiente daca ar fi corelate cu cele…

- Scrutinul regional care are loc astazi, 29 ianuarie, in Austria, este perceput drept un test al starii de spirit politice, in contextul in care aceasta țara se confrunta cu o serie de scandaluri care au afectat increderea alegatorilor, noteaza agenția DPA, preluata de Agerpres. Partidul Popular Austriac…