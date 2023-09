Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul pentru Energie, Kadri Simson, spune ca piața europeana de energie este mai stabila decat anul trecut. Capacitatile de stocare a gazelor naturale din UE sunt deja pline in proportie de 90%, cu mult inaintea termenului limita stabilit, a anuntat vineri Comisia Europeana, transmit Reuters si…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja (PNL), a declarat intr-un interviu acordat Agerpres, ca nu vor fi probleme cu gazele la iarna pentru ca Romania inregistreaza in prezent un grad de inmagazinare de 77%, adica aproape un miliard de normal metri cubi, mentionand ca isi doreste ca romanii "sa nu tremure…

- Ziua Minerului a fost marcata, astazi la Petroșani. Ziua minerului este sarbatorita in fiecare an la 6 august, data la care sunt comemorati minerii ucisi in timpul grevei de la Lupeni din august 1929. Totodata, sunt comemorate victimele numeroaselor accidente de munca din minerit. Aflat la…

- Rareș Bogdan a declarat, luni, ca guvernanții trebuie sa vada cum se poate face restructurarea astfel incat sa nu mai fie persoane care plimba mape, iar sistemul sa se eficientizeze.„Trebuie sa vedem, in primul rand, ce restructurari facem si de unde taiem cheltuielile. Inainte de a impovara, trebuie…

- Plafonarea facturilor la energie: Cat timp va ramane schema de compensare in vigoare Plafonarea facturilor la energie: Cat timp va ramane schema de compensare in vigoare Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a vorbit despre schema de compensare a facturilor pentru energia electrica. Deși, Guvernul…

- Prețul mediu al energiei a continuat sa coboare in luna iunie 2023, dupa o scadere susținuta luna de luna anul acesta. In acest context, Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a declarat ca ajutoarele pentru facturile la energie nu vor disparea.Mai mult, și compania Hidroelectrica anunta masuri…

- Romania va extrage gaze din Marea Neagra de la sfarsitul anului 2026, inceputul anului 2027, si vorbim de gaze mai mult decat putem consuma, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu.

- Federațiile sindicale din Complexul Energetic Oltenia ii avertizeaza pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, și pe parlamentarii de Gorj ca exista riscul apariției unui conflict social major in cadrul companiei. Și asta pentru ca actele normative in vigoare impun menținerea cheltuielilor salariale din…