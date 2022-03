Razboiul din Ucraina a facut ca sute de mii de refugiați sa vina in Romania și unii dintre ei chiar sa ramana. Oarecum surprinzator au aparut și multe oferte de munca pentru refugiații ucraineni, unii chiar alegand sa mearga la munca. Dar aceste locuri de munca erau libere și pana la venirea ucrainenilor, insa nu se prea se inghesuia nimeni sa munceasca. Ori aceasta imagine paralela ne readuce in prim plan realitatea romaneasca din ultimii ani de pe piața forței de munca, dar in același timp, ne reamintește poveste cu talc a unei lecții incredibile predate studenților de un profesor suedez. Un…