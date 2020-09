De ce nu poți dormi fără să îmbrățișezi perna sau pilota Acest obicei ar putea fi legat de poziția noastra de dormit fetala de cand eram mici. Fie ca este vorba de o jucarie de pluș sau de o perna moale, fara de care nu poți dormi, exista cateva motive pentru care nu poți dormi fara sa strangi ceva la piept.... The post De ce nu poți dormi fara sa imbrațișezi perna sau pilota appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dinastia Schumacher continua! Mick va pilota monopostul Ferarri din 2004 al tatalui sau, Michael. Se va intampla duminica pe circuitul de la Mugello, cu ocazia Marelui Premiu al Toscanei. Scuderia italiana va marca, astfel, cea de-a 1000-a cursa de Formula 1.

- Mick Schumacher va pilota monopostul Ferrari din 2004 al tatalui sau, Michael Schumacher, pe circuitul de la Mugello, cu ocazia Marelui Premiu al Toscanei, care se va disputa duminica. Motivul il constituie...

- Potrivit anchetatorilor, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 2.15, politistii Sectiei 3 au fost solicitati sa intervina la un bloc de pe bulevardul 1 Decembrie din municipiul Constanta, dupa ce un barbat a sunat la 112 si a anuntat ca se aud strigate de ajutor din apartamentul vecinului.…

- Potrivit anchetatorilor, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 2.15, politistii Sectiei 3 au fost solicitati sa intervina la un bloc de pe bulevardul 1 Decembrie din municipiul Constanta, dupa ce un barbat a sunat la 112 si a anuntat ca se aud strigate de ajutor din apartamentul vecinului. Politistii…

- Azi noapte, in jurul orei 02,15, politistii Sectiei 3 au fost solicitati sa intervina la un bloc de pe Bulevardul 1 decembrie. Un barbat a sunat la 112 spunand ca se aud strigate de ajutor din apartamentul vecinului. In apartament a fost gasit un alt barbat, de 39 de ani, suspectat ca i a pus o perna…

- In China, a inceput testarea trenului pe perna magnetica care se deplaseaza prin aer fara contact cu solul. Proiectul a fost lansat de compania CRRC Qingdao Sifang Co din Shanghai. China a inceput testarea dinamica de fabric a prototipului trenului pe perna magnetica, cu o viteza de proiectare de 600…

- Creștinii din Romania sarbatoresc in fiecare an pe 24 iunie Sanzienele. In popor, se credea ca noaptea care preceda ziua de Sanziene este una magica in care toate minunile sunt posibile. Sanzienele, dragaica sau Floarea Sfantului Ioan Botezatorul - aceasta planta care inflorește in perioada solstițiului…

- Potrivit scrierilor crestine, nasterea Sfantului Ioan Botezatorul a avut loc cu sase luni inainte de nasterea Mantuitorului, iar aceasta sarbatoare care marcheaza zamislirea Sfantului Ioan Botezatorul si cea a Maicii Domnului sunt singurele momente in care Biserica ortodoxa celebreaza si nasterea, nu…