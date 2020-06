De ce nu pot funcționa abatoarele germane fără muncitori est-europeni Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Exista mai multe explicații pentru faptul ca majoritatea muncitorilor sezonieri din abatoarele germane este formata din romani sau polonezi. Transformarile aparute in industria carnii in urma cu 50 de ani, discrepanțele mari intre Europa de Est și Europa de Vest din perspectiva nivelului veniturilor sau mentalitatea consumatorului german sunt cateva dintre […] The post De ce nu pot funcționa abatoarele germane fara muncitori est-europeni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) In urma cu patru ani, intr-o noapte friguroasa de februarie, doi tineri pornesc o intrecere cu mașini la capatul careia traverseaza navalnic, pe roșu, granița dintre viața și moarte. Kosovarul Hamdi H. și germanul Marvin N., care la vremea respectiva aveau 26,…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Autoritațile din Gutersloh au hotarat inchiderea temporara a școlilor și gradinițelor, precum și punerea in carantina a 7.000 de persoane, dupa ce aproximativ 400 de angajați ai unei fabrici aparținand Tonnies, cel mai mare procesator de carne din Europa, au…

- Mii de persoane au protestat, in acest week-end, in doua țari vest-europene cu greutate, in contextul pandemiei de coronavirus, din cauza masurilor de restricție impuse de guverne. Daca in Romania, la București, au avut loc proteste de foarte mica amploare, in Germania și Franța, mii de oameni au iesit…

- Comisia Europeana promite un miliard de euro in cadrul eforturilor de descoperire a unui vaccin, de teste si tratamente pentru noul coronavirus, la inceputul unei conferinte internationale a donatorilor, relateaza DPA. Potrivit cancelarului Angelei Merkel, contributia Germaniei la acest efort va fi…

- Mai multe țari din Europa pregatesc și incep sa implementeze treptat masuri de ridicare a restricțiilor, chiar incepand de saptamana viitoare, printre acestea aflandu-se și statele cele mai afectate. Dupa mai multe saptamani petrecute in locuintele lor, locuitorii din anumite parti ale Europei incep…

- Comparația dintre rata deceselor cauzate de pandemia Covid-19 in estul Europei fața de vestul Europei este șocanta și inca nu exista explicații clare ale specialiștilor. Un grafic publicat de economistul Branko Milanovic, profesor la City University of New York, arata ca statele europene din fostul…

- Grupul elvetian Novartis a obtinut acordul Administratiei pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) in vederea efectuarii unui test clinic pentru medicamentul pentru malarie hidroxiclorochina, pentru tratarea bolii COVID-19, provocata de noul coronavirus, transmite Reuters. Marea Britanie și Franța…

- Numarul de noi infectari a inregistrat o scadere de la o zi la alta, in mai multe țari din Europa, inclusiv in Romania. Dar, potrivit platformei care monitorizeaza statistica la nivel mondial Worldometer, SUA inregistreaza o cifra spectaculoasa. In Romania, s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 265…