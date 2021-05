Stiri pe aceeasi tema

- Dragostea pltește in aer la Chefi la cuțite! Rikito Watanabe a marturisit la testimoniale ca s-a indragostit de Elena Matei, frumoasa blondina care aduce zambetul pe buze tuturor. Concurentul s-a declarat cucerit de frumusețea ei, insa nu i-a spus inca ce sentimente are.

- Rikito Watanabe are doar 27 de ani, insa are o cariera destul de surprinzatoare pe care puțini o știu. Concurentul din sezonul 9 al show-ului Chefi la Cuțite a dat lovitura de fiecare data cu preparatele sale și i-a lasat masca pe cei trei jurați. Nu de puține ori, Riki, așa cum il alinta ceilalți concurenți,…

- Imagini de senzație cu Rikito Watanabe, japonezul de la Chefi la cuțite, din echipa lui Sorin Bontea. Concurentul a fost surprins in timp ce canta și se distreaza pe manelele lui Florin Salam, chiar de catre colegii sai din echipa albastra. Clipul video cu Rikito a devenit imediat viral, iar fanii au…

- Rikito Watanabe este unul dintre cei mai simpatici concurenți de la Chefi la Cuțite, așa cum au marturisit chiar și cei trei jurați. Concurentul este energia echipei, cel care da intotdeauna o stare de bine și, chiar și in momentele de tensiune intensa, aduce zambetul pe buze coechipierilor. Cu toate…

- O tanara din Ploiesti, care traieste singura de la 15 ani, a impresionat la “Chefi la cutite”. Elena Matei a primit elogiile celor trei jurați. Tanara de 22 de ani este studenta la Universitatea Politehnica din București, dar lucreaza ca bucatar la un club din Ploiești. A invațat sa gateasca de la 11…

- Ionuț Belei, caștigatorul sezonului 8 "Chefi la cuțite", a vorbit despre cel mai mare pas al vieții sale. Acesta renunța la burlacie și se casatorește cu fata care i-a fost alaturi in cele mai frumoase i dificile situații.

- Andreea Climatiano a venit la ”Chefi la cuțite” cu un preparat invațat de la bunica sa, dar și cu o poveste de viața extrem de dura, care ar bate orice scenariu de film. Tanara a avut parte de o copilarie traumatizanta din cauza mamei sale, pe care a facut-o publica in fața celor trei jurați, șocandu-i…

- Razvan Babana de la Chefi la cuțite se lupta de mai bine de un an cu kilogramele in plus. Intrebat de fani cum arata pe vremea cand era slab, fostul concurent a impartașit cu aceeștia o imagine cu el realizata inainte de participarea la Chefi la cuțite.