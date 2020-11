Stiri pe aceeasi tema

- Continua acțiunile autoritaților in incercarea de a limita raspandirea coronavirusului. Vineri, peste 300 de forțe au acționat in Timiș pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. Polițiștii timișeni, alaturi de angajați de la…

- "La activitatile desfasurate au participat peste 180 de politisti si politisti locali, si au fost verificate 271 de societati comerciale si 49 de mijloace de transport persoane, in total fiind legitimate 738 de persoane. In urma neregulilor constatate pe parcursul actiunilor au fost aplicate 101 sanctiuni…

- Fortele de ordine angrenate in activitatile de verificare a modului in care se respecta masurile dispuse in perioada starii de alerta, sub autoritatea Institutiei Prefectului, au continuat sa actioneze in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri dar si in mijloacele de transport in comun,…

- Polițiștii valceni au continuat activitațile de informare și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști, jandarmi, pompieri militari, polițiști locali și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții…

- In ultimele 48 de ore, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile desfașurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Polițiștii clujeni au desfașurat, joi, o serie de controale pe raza intregului județ pentru a verifica respectarea masurilor de prevenire și protecție impotriva noului coronavirus.”In cursul zilei de 8 octombrie a.c., sub autoritatea Instituției Prefectului, politistii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Pe raza județului Botoșani, sub autoritatea Instituției Prefectului, in perioada starii de alerta au fost organizate acțiuni in sistem integrat cu celelalte structuri teritoriale ale MAI, precum și cu sprijinul specialiștilor din cadrul Direcției de Sanatate Publica, DSVSA și ITM, pentru verificarea…

- In perioada 31august – 03 septembrie, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile de verificare, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. Zilnic, peste 200 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.