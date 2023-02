Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de avocati care ii reprezinta pe fratii Andrew si Tristan Tate a transmis, miercuri, dupa decizia definitiva de prelungire a mandatelor de arestare preventiva pe numele celor doi, ca decizia Curtii de apel Bucuresti este ”nelegala, lipsita de temeinicie si de probe”. Cei doi au un ”director…

- Cristian Rizea susține ca Gabi Badalau i-a turnat pe frații Andrew și Tristan Tate. Fostul deputat PSD a declarat ca afaceristul ar fi acționat așa pentru a-l scapa pe Niculae Badalau, tatal sau, de arest. Iata ce marturisiri șocante a facut Cristian Rizea!

- Un judecator de la Tribunalul București a decis ca frații Tate, Tristan și Andrew, raman in spatele gratiilor. Asadar, ei vor ramane in arest pentru inca 30 de zile, dupa ce mandatele au fost prelungite, vineri, de magistrați. Instanta a admis cererea procurorilor DIICOT și au decis, in consecința,…

- Doua adolescente din Romania au explicat cum au fost abordate de cei doi frați britanici, Andrew și Tristan Tate, pe o rețea de socializare. Acestea susțin ca frații cautau fete „cat mai inocente sau naive”, potrivit BBC.

- Tribunalul Bucuresti a respins, miercuri, o cerere a fratilor Andrew si Tristan Tate, prin care milionarii britanici solicitau ridicarea sechestrului pus pe averea lor de catre DIICOT. Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au reusit sa identifice si sa puna sub sechestru, pana in prezent, 15 masini…

- In timp ce pensionarii erau executați silit pentru ca și-au cumparat medicamente in loc sa-și achite impozitele, frații Andrew și Tristan Tate erau lasați sa faca jonglerii bizare cu firmele, iar „Cobra” explica faptul ca a ales Romania fiindca prefera „o țara in care corupția este accesibila tuturor”.