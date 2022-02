Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Oprea a scris, miercuri, intr-o postare pe Facebook, de ce nu poate fi majorata varsta de pensionare in Romania, el aratand ca, potrivit Eurostat, speranta de viata a scazut, anul trecut, cu 1,4 ani iar speranta de viata sanatoasa in Romania este incomparabil…

- Anul trecut speranța de viața a scazut cu 1,4 ani, conform Eurostat, scrie pe Facebook Stefan Radu Oprea, purtator de cuvant al PSD, care argumenteaza de ce nu poate crește varsta de pensionare in Romania.

- Potrivit partidului condus de Marcel Ciolacu, „speranta de viata a scazut anul trecut cu 1,4 ani, iar speranta de viata sanatoasa in Romania este incomparabil mai mica cu cea din Uniunea Europeana”. Acesta este unul dintre argumentele prin care PSD a respins propunerea PNL de creștere a varstei de pensionare…

- In curand Nicolae Ciuca, in calitate de premier, va merge in fața parlamentului pentru a-și asuma raspunderea pe un nou pachet de masuri sociale. Toate aceste masuri au fost discutate și analizate in cadrul ședinței Biroului Executiv al PNL. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a anunțat astazi…

- Ministrul Muncii: Speranța de viața sanatoasa este cu cinci ani mai mica decat varsta de pensionare. Declarații cu privire la pensii și alocații Ministrul Muncii: Speranța de viața sanatoasa este cu cinci ani mai mica decat varsta de pensionare. Declarații cu privire la pensii și alocații Ministrul…

- Cresterea varstei de pensionare este exclusa, deoarece in Romania speranta de viata sanatoasa este in jur de 60 de ani, iar Guvernul nu poate accepta ca angajatii sa iasa cu picioarele inainte din locurile lor de munca, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, la…

- PNL și USR au ascuns, pana acum, de romani ce s-au angajat prin PNRR in fața Comisiei Europene. Dacian Cioloș s-a dat de gol și a confirmat cel mai negru scenariu. Intrebat ce prevede PNRR pentru pensii, Ciolos a explicat ca apare posibilitatea de a creste varsta de pensionare. ”Pentru pensii,…