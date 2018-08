Stiri pe aceeasi tema

- La cei trei ani ai sai, micuța Charlotte este deja o fashionista. Fiecare outfit purtat de ea, fie la evenimentele de familie, fie la cele oficiale ale monarhiei britanice, ajunge sa fie sold out in doar cateva secunde. Charlotte poarta numai rochițe in public Stilul ei vestimentar ei este deja consacrat,…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur au impreuna o familie frumoasa și trei copii minunați. Roxana, fiica adoptata a cuplului, este o micuța fashionista și pare ca s-a adaptat rapid la noua viața. Cu aceasta ocazie, artista a postat pe pagina personala de Instagram o fotografie cu micuța Roxana, care este o…

- Copilul pleaca in tabara? Iata cateva sfaturi oferite de site-ul articlesbase.com. 1. Faceti bagajele impreuna In acest fel va asigurati ca cel mic va fi in stare sa-si impacheteze tot pentru intoarcere. 2. Impachetati cate o pereche de sosete si una de chiloti pentru fiecare zi de tabara. Pe langa tricouri si bluze, mai puneti o haina groasa si cel putin doua perechi de pantaloni lungi.…

- Fanii Printesei Diana sunt in continuare cu ochii pe familia regala britanica, chiar daca indragita printesa nu mai este printre noi. Iar botezul regal al micului Print Louis i-a facut pe acestia sa isi frece ochii de uimire. Potrivit celor de la Hello Magazine, fanii de pe pagina de Instagram cu numele…

- Irina Columbeanu se afla in SUA, unde petrece o scurta vacanța alaturi de mama sa, Monica Gabor. Micuța, care se afla in grija milionarului de la Izvorani, va reveni la București abia pe 1 septembrie. Pana atunci, Irina și Monica profita din plin de timpul pe care il petrec impreuna. Cea mai fericita…

- Camelia Potec, probleme cu sarcina. Sportiva a vorbit in direct la ” Star Matinal” despre cea mai frumoasa perioada din viața ei. Insarcinata in șase luni, Camelia așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. “Nu sunt foarte bine pentru ca am suferit o mica accidentare, mi-am rupt un degețel…

- Alerta maxima. Politia cauta o fetita de cinci ani disparuta de acasa Autoritatile sunt in alerta, dupa ce o fetita de 5 ani a disparut de acasa. Micuța s-a dus in padure sa-și caute fratele mai mare, insa s-a ratacit. Zeci de jandarmi, polițiști și localnici incearca sa o gaseasca pe fetița. Copila…

- Tavi Clonda si Gabriela Cristea sunt cei mai fericiti parinti. Minunea din viata lor, micuta Victoria, a rostit primul ei cuvant. Bella Victoria Margot devine pe zi ce trece o adevarata domnisoara, astfel ca micuta a spus si primul cuvant.