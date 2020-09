De ce nu plătesc foștii șefi din CNADNR vinovați pentru starea Transalpina?! Celebra șosea Transalpina (DN 67C), care leaga localitațile Bengesti din Gorj și Sebeș din Alba pe o lungime de 148 de kilometri, pare ca ramane in aer din punct de vedere a finalizarii lucrarilor de modernizare. Și asta nu pentru ca nu ar exista voința politica și determinare pentru ca aceste lucrari sa fie finalizate […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

