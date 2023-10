De ce nu negociazã SUA şi Rusia pacea globalã? Este intrebarea care ne mistuie pe fiecare dintre noi, zi de zi, vazand cum apar pe glob noi conflicte armate, iar altele existente se acutizeaza. Privita din fata televizorului, planeta pare ca se invarte cu pasi extrem de repezi catre prapastia unui razboi. Unul dorit doar de elitele nevazute, care conduc lumea si care vor sa restructureze din temelii actuala configuratie geopolitica mondiala, doar pentru a o inlocui cu alta, ale carei reguli nu le putem descifra sau anticipa. Radiografia zilelor noastre arata urat. Ucraina, aflata in colaps financiar, este aproape distrusa si perspectivele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

