Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, la la Gala #RePatriotInspira, Editia a V-a, ca unul dintre obiectivele si prioritatile Guvernului, este acela de a determina cat mai multi romani de peste hotare sa revina in tara si a explciat ca Executivul a avut o serie de programe in acest sens, multe dintre ele…

- Clujul este singurul județ din Romania care nu are toalete in curtea școlilor și a gradinițelor, acestea fiind, in totalitate, in interiorul cladirilor de invațamant, susține președintele Consiliului Județean Alin Tișe.

- Pricipalele beneficii ale aderarii la spatiul Schengen sunt eliminarea controalelor la frontiere si reducerea considerabila a timpilor de asteptare, atat pentru cei care calatoresc individual, cit si pentru transportatori, conform informatiilor transmise de MAI in contextul anuntului cancelarului…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu sustine ca bursele elevilor vor fi un pilon important in noile legi ale Educatiei pentru reducerea abandonului scolar, el apreciind ca in cazul unor parinti bursele obtinute de doi sau trei dintre copii sai vor depasi venitul lor lunar. Sorin Cimpeanu a declarat…

- Fondurile personale transferate in Romania, in primele sase luni ale anului, au crescut cu 41% fata de aceeasi perioada a anului anterior, conform datelor inregistrate de Revolut, care are 20 de milioane de clienti, din care peste 2 milioane in Romania.

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca fermierii pot accesa din 20 iulie credite prin Programul "De trei ori subventii", cu o dobanda de doar 2%, fiind una din masurile pentru cei afectati de seceta, informeaza Agerpres.Petre Daea a precizat ca produsul de…

- Oficial, anul trecut, au ajuns in Marea Britanie, intre aprilie – septembrie, 32 tone de tomate produse in Romania, dintr-un total de 233 t, livrate pe pietele-terte. In realitate, cantitatea totala vanduta pe piata Marii Britanii ar putea fi mult mai mare. Un cititor al siteului Lantulalimentar.ro,…