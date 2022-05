Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului cere hotelurilor din țara sa afișeze logo-ul și a dat un ordin in acest sens. Daniel Cadariu a spus la TVR ca brandul este in continuare in vigoare, dar nu e folosit aproape deloc, deși campania de construire a brandului a costat 30 de milioane de euro. Ministerul lucreaza și la…

- Ministrul Economiei Virgil Popescu a explicat ca pentru a reduce dependența de gazul rusesc e nevoie ca Romania, alaturi de Europa sa grabeasca finalizarea proiectelor de interconectare la gaze.

- Olimpiu Moruțan are zilele numarate la Galatasaray, dupa nici un an petrecut la formația Cim-Bom. Presa din Turcia susține ca fotbalistul de 22 de ani nu ar mai intra in calculele celor de la Gata, una dintre variantele inaintate fiind un imprmut al acestuia in Romania. Devine o certitudine ca Domenec…

- Mihai Daniel Leca, jucator la FC Lvov, a declarat, sambata dimineata, ca a reusit sa revina in Romania si a povestit ca a stat 14 ore la granita Ucrainei cu Polonia. El a mentionat ca s-a simtit ca in filmele cu "sfarsitul lumii", cand a vazut copii mici si oameni disperati la granita, conform news.ro.…

- Rusia a invadat Ucraina in data de 24 februarie, iar oficialii țarii vecine cu Romania fac tot posibilul pentru a gestiona situația in cele mai bune forme. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat o mobilizare militara generala. Cine sunt cetațenii care nu au voie sa paraseasca statul ucrainean.…

- Un oraș din Romania face angajari pe un salariu de 10.000 de lei. Cu toate acestea, remunerație nu este suficient de motivata pentru persoanele pregatite. Primaria Cluj angajeaza oameni și ofera un salariu enorm, daca ne raportam la veniturile medii ale unui roman. Cu toate acestea, cei care au pregatirea…