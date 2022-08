Stiri pe aceeasi tema

- Popularele spray-uri cu frisca nu mai pot fi vandute, incepand de luni, in intregul stat New York (nord-estul SUA), persoanelor sub 21 de ani, pentru a evita ca acestea sa fie folosite pe post de droguri de catre adolescenti, care inhaleaza protoxidul de azot continut in recipiente.

- Armata Romana cumpara sisteme moderne de rachete antiaeriene portabile in valoare de peste 670 de milioane de euro, similare celor cu ajutorul carora ucrainenii decimeaza flotele de aeronave de lupta rusești. Ministerul Apararii Naționale (MApN) are in desfașurare o procedura de achiziționare de sisteme…

- Salman Rushdie, autorul cartii ”Versetele satanice” si tinta unei fatwa din partea Iranului timp de peste 30 de ani, a fost conectat la un ventilator dupa ce a fost injunghiat in gat si in abdomen, vineri, in statul New York, de un barbat care a fost arestat, relateaza AFP. ”Vestile nu sunt bune”, a…

- Un apartament de lux din Mamaia Nord a fost devastat de tinerii care l-au inchiriat. Aceștia sunt și cei care s-au laudat pe rețelele de socializare cu isprava lor, postand imagini din interiorul casei, dupa o petrecere de pomina. Imaginile au fost postate, conform Constanta100.ro, pe 31 iulie. Tinerii…

- Departamentul de gestionare a situațiilor de urgența din New York a postat luni pe rețelele de socializare un videoclip cu instrucțiuni in cazul unui atac nuclear. Potrivit instrucțiunilor, newyorkezii sunt sfatuiți in acest caz sa se adaposteasca rapid in interiorul unei cladiri și sa se indeparteze…

- Miliardarul Elon Musk vrea sa puna capat ințelegerii de a cumpara Twitter, potrivit unei scrisori trimise vineri de un avocat in numele sau catre directorul juridic al companiei, transmite CNBC. Acțiunile Twitter au scazut vineri cu aproximativ 5% dupa inchiderea ședinței. In scrisoare, dezvaluita intr-un…