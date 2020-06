De ce nu mai are Peru OXIGEN

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi soți care au facut un scandal monstru pentru ca angajații unui magazin din sectorul 5 al Capitalei au vrut sa le ia temperatura la intrare au povestit pas cu pas varianta lor despre ce s-a intamplat. Femeia susține ca agentul de la intrare a facut un act ilegal pentru ca nu are dreptul sa o…

- Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (d), alaturi de omologul sau chinez, Xi Jinping (foto: SERGEI BOBYLYOV/GETTY IMAGES) Acuzatiile aduse de SUA catre Organizatia Mondiala a Sanatatii si China, referitoare la acoperirea informatiilor despre originile coronavirus si ale raspandirii pandemiei,…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, spera ca restricțiile impuse in timpul situației de urgența sa fie ridicate in curand. Potrivit acestuia, dupa data de 15 mai, ne vom lovi de un set nou de reguli de respectat, chiar și la locul de munca.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit marți seara la Digi24 despre momentul preluarii acestei funcții, de la Victor Costache, dar și despre momentul in care a realizat cat de grava este situația in care se afla Romania din cauza pandemiei de coronavirus.

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat, miercuri, ca omenirea este departe de a incheia lupta cu noul coronavirus, care a provocat moartea a 177.800 de decese la nivel global. “Nu va lasati inselati! Avem inca un drum lung de parcurs. Acest virus…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres considera ca "nu este momentul potrivit pentru a reduce resursele si operatiunile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sau ale oricarei alte organizatii umanitare in combaterea virusului", in reactie la decizia anuntata de

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres considera ca "nu este momentul potrivit pentru a reduce resursele si operatiunile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sau ale oricarei alte organizatii umanitare in combaterea virusului", in reactie la decizia anuntata de presedintele Trump de a intrerupe…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, afirma ca scenariul 2 luat in calcul referitor la COVID 19 reprezinta "o faza de transmitere sporadica in comunitate" si in momentul de fata Romania este "departe de ceea ce se intampla in Italia, Germania, Franta sau Spania"."Deci suntem…