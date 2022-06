Dani Oțil a spus in emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani” motivul pentru care nu va putea sa iși ia fiul in vacanța. Prezentatorul incearca de cateva luni bune sa-i faca pașaport micuțului.Viața matinalului de la Antena 1 s-a schimbat complet din momentul in care a venit pe lume Luca Tiago, fiul sau și al Gabrielei Prisacariu. In ediția de astazi a emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani”, vedeta a marturisit ca baiețelul sau nu-i va insoți in vacanța, pentru ca nu are pașaportul facut. „De trei luni ma chinui sa-i fac celui mic pașaport, am tot zis ca trece criza, razboiul și pandemia și ca o sa ajung...…