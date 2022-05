Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret faptul ca Tristan Tate este intotdeauna inconjurat de femei frumoase. Recent, atat el, cat și fratele lui, au fost implicați in dosarul de trafic de persoane și viol. Inainte de a fi dus la DIICOT și audiat, Tristan Tate a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Tristan Tate a marturisit din ce motiv iși ține copiii ascunși de lumina reflectoarelor și cat mai departe de ochii lumi. Ce a dezvaluit milionarul, dar și cat de mult ține la discreție atunci cand vine vorba de viața lui personala.

- Laura Micovschi a devenit mama in urma cu aproape un an, dar este hotarata deja sa faca al doilea copil. Prezentatoarea de la Antena Stars a dezvaluit ca ea și soțul ei iși doresc sa fie diferența mica de varsta intre copii, motiv pentru care vrea sa ramana insarcinata cat mai repede.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristina Belciu a anunțat ca are de gand sa se mute din Romania. De ce a luat iubita lui Cristian Boureanu aceasta decizie neașteptata, dar și ce a facut pentru a-și asigura un viitor peste hotare. In ce țara vrea vedeta sa se stabileasca.

- Cristina Șișcanu radiaza de fericire inca de cand a devenit mama pentru prima data! Ei bine, pentru ca și-a intrat foarte repede in rolul de parinte, vedeta nu spune nu celui de al doilea copil. Iata declarațiile exclusive facute la Antena Stars!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a oferit cele mai noi infromații despre starea de sanatate a lui Viorel Lis. Cum se simte fostul edil acum, dupa ce a ieșit de la Terapie Intensiva, dar și ce iși dorește in aceste momente grele.

- Intr-un interviu pentru Antena Stars, iubita lui Cristian Boureanu a facut mai multe dezvaluiri despre viața ei amoroasa. Tanara care l-a cucerit pe afacerist a vorbit și despre posibilitatea de a face nunta și a recunoscut ca se gandește la frumosul eveniment.