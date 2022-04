Stiri pe aceeasi tema

- Inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina, oficialii ruși prezentau retorica Kremlinului pe un ton pozitiv cu ajutorul limbajului diplomatic internațional, informeaza Politico. Totul s-a schimbat in luna februarie: Dupa ce mai multe instituții media ale statului rus au fost interzise in Europa și penalizate…

- Ucraina se teme ca trupele ruse din Transnistria – despre care se crede ca sunt in jur de 1.500 de militari – ar putea deschide un alt front. Ministerul de Externe al Transnistriei a negat acest lucru, afirmand ca „informațiile difuzate de Statul Major General al Ucrainei sunt absolut false”. „Toate…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a informat presa cu privire la discuțiile care au avut loc marți in Turcia cu Ucraina și a minimizat orice speranța de progres, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Țarile de la care Rusia a ocupat o parte din teritorii, Republica Moldova și Georgia, nu se vor folosi de situatia în care Kremlinul se concentreaza pe razboiul din Ucraina pentru a elibera teritoriile ocupate de rusi. Declaratia a fost facuta de comentatorul militar din Ucraina, Alexandr…

- Artista Irina Rimes a vorbit, intr-o postare pe contul oficial de Facebook, despre perioada pe care o traversam si care pentru vedeta are implicatii deosebite. „Acum sunt in Paris si oamenii ma intreaba - «Cum e la voi? Romania ce zice? Ah, dar familia ta e in Moldova, nu? Voi aveti Transnistria! Da’…

- Ucraina pare ca este sprijinita din toate parțile. Șefa Comisiei Europene da din nou asigurari ca va sprijini poporul ucrainean. Intr-o declarație recenta, Ursula von der Leyen spune ca atat Rusia, cat și Belarus vor primi sancțiuni. ,,Ne intensificam sprijinul pentru Ucraina. Pentru prima data, UE…

- Kremlinul a respins temerile ca Rusia ar putea inchide robinetul de gaz catre Europa in cazul unor sanctiuni din cauza consolidarii trupelor sale la granita cu Ucraina, informeaza DPA, relateaza Agerpres. Vezi și: NATO intensifica prezenta militara in estul Europei, inclusiv in Romania / Rusia…