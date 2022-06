Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a angajaților este strans legata de productivitatea unui business. Datele unui studiu MedLife arata ca o companie cu 3.000 de angajați poate pierde, in medie, in fiecare an, pana la 4 milioane de euro pe concedii medicale, spitalizari, lipsa de productivitate și eficiența. Printr-un…

- Ministerul Finantelor vrea cresterea salariului minim cu 200 de lei, fara impozitare. Cați romani ar putea caștiga mai mult Salariul minim pe economie, de 2.550 de lei brut pe luna in prezent, ar putea fi crescut, voluntar, de catre angajatori, cu 200 de lei pe luna, fara ca suma sa fie impozitata suplimentar.…

- Managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o crestere accentuata a preturilor in industria prelucratoare, constructii si comertul cu amanuntul, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Adaposturile subterane sunt salvarea ucrainenilor in fața atacurilor dezlanțuite ale soldaților lui Vladimir Putin.Oamenii stau acolo zi și noapte, in condiții greu de suportat. Nu au alta varianta, spun ei. Afara ar putea sa devina victime ale rușilor. Este și povestea unei batrane de 77 de ani, dintr-un…

- Regulile de circulație devin din ce in ce mai stricte, iar amenzile tot mai mari. Șoferii care parcheaza pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați risca amenzi uriașe daca incalca aceasta regula. Amenzi uriașe pentru cei care parcheaza pe locurile persoanelor cu handicap Unele locuri sunt rezervate…

- „Pentru tot ceea ce am gandit sunt undeva in jur de 12 milioane de romani, deci practic peste jumatate din cetațenii acestei țari vor beneficia de aceste masuri cumulate atat pentru copii, pentru a preveni abandonul școlar, masuri cumulate și pentru salariați, și pentru cei cu salariul minim, trebuie…

- Asigurarea RCA: Cum au scapat de grija daunelor circa 400.000 de șoferi romani, platind sub 200 de lei pe an Asigurarea RCA: Cum au scapat de grija daunelor circa 400.000 de șoferi romani, platind sub 200 de lei pe an Problemele City Insurance, care incepusera sa devina evidente inca din toamna lui…

- Mai multe perchezitii au loc miercuri in baza unei cereri transmisa de catre autoritatile din Statele Unite ale Americii, privind cazul unor cetateni romani care ofera servicii de contractare de asasinate la comanda.