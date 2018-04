Premierul Viorica Dancila a recunoscut vineri ca nu i-a raspuns presedintelui Klaus Iohannis la telefon, in contextul anuntului privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim, deoarece era la Simfonia Lalelelor, dar ulterior a avut o discutie cu seful statului.





"Da, initial nu am raspuns. Eram la Simfonia Lalelelor, nu am vazut apelul, apoi am sunat si am discutat cu dumnealui. A fost o discutie privata cu domnul presedinte, pot sa confirm ca a avut loc aceasta discutie", a declarat premierul Viorica Dancila.

Seful Executivului spune ca memorandumul va fi discutat…