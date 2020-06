Gabriela Firea a declarat ca a depus plangere penala pentru abuz in serviciu și zadarnicirea combaterii bolilor care il vizeaza pe ministrul Sanatații, Nelu Tataru, dar și DSP București. Asta, dupa ce ministrul a blocat proiectul de testare al lui Firea. Nelu Tataru spune ca testarea a fost refuzata de DSP, iar ea ar putea fi facuta de Primarie in cooperare cu unul dintre spitalele din subordine. ”DSP a spus ca nu intrunesc condițiile. A facut o evaluare. Orice testare este un act medical care trebui indeplinit in anumite condiții. Nu am emis niciun ordin de ministru. Doamna Firea ar putea sa…