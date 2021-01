Avioanele de pasageri din cind in cind mai cad. In astfel de accidente, in marea majoritate a cazurilor, nu exista norocoși, care se intorc acasa in siguranța și nevatamați. Din acest motiv, orice persoana cit de puțin interesata are o intrebare fireasca: de ce, cu toata dezvoltarea tehnologiei aeronautice, in avioanele de pasageri nu exista sisteme de salvare, catapultare sau cel puțin parașut