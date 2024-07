Stiri pe aceeasi tema

- Industria alimentara romaneasca face pasi timizi catre noi orizonturi, iar dovada stau cateva afaceri locale care au creat holdinguri si care vor sa mearga mai departe catre a cuceri noi piete.

- Industria textila din Romania este recunoscuta la nivel mondial pentru calitatea produselor sale. Cu toate acestea, ofera cele mai mici salarii pentru forța de munca. Aceasta se intampla, ciuda faptului ca asigura producția pentru branduri de lux vandute in intreaga Europa la prețuri foarte ridicate.…

- Fructele sunt vedetele din piețe in aceasta perioada. Deși prețurile pot fi ușor piperate, romanii nu se dau inapoi și platesc oricat pentru a-și face pofta. De exemplu, cireșele se gasesc la prețuri cuprinse intre 6 și 12 lei, in timp ce caisele se vand cu 13 lei pe kilogram, iar capșunile cu 15 lei.Specialiștii…

- Romania, care in 1998 se situa pe locul 6 la nivel mondial in domeniul construcțiilor de nave, deține acum doar locul 7 in Europa, dar intre timp și industria navala europeana a pierdut supremația mondiala, acum deținand doar 15% din piața construcțiilor navale. In anii 80, industria construcțiilor…

- Fragedo, brandul emblematic TRANSAVIA , continua ascensiunea cu inca o poziție in prestigiosul top publicat de Brand Finance® Romania 50, ediția 2024, fiind cel mai bine clasat brand din industria alimentara, cu o valoare evaluata a brandului [i] de 109 milioane de euro. In creștere cu aproape 27% fața…

- Implementarea acestei masuri ar permite romanilor sa aiba acces la produse romanești la prețuri corecte, beneficiind in special persoanele cu venituri mici și medii. The post PLAFONAREA ADAOSULUI COMERCIAL Schimbari majore in industria alimentara din Romania first appeared on Informatia Zilei .

- „Agricultura romaneasca reprezinta a cincea putere agricola din Uniunea Europeana, iar dezvoltarea acestui domeniu este un interes strategic al Romaniei”, spune Nicolae Ciuca. „Agricultura și industria alimentara din Romania nu și-au atins inca potențialul. Am convingerea ca pot deveni domenii extrem…

- Anca Țurcașiu locuiește intr-un apartament din București și l-a amenajat dupa bunul sau plac. Dupa divorțul de Cristian Georgescu, actrița s-a mutat din vila de 300.000 de euro din Corbeanca.Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, recunoscuta atat pentru vocea sa, cat și…