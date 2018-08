De ce NU ESTE GRESIT sa se ureze LA MULTI ANI de Adormirea Maicii Domnului (15 august)

Stiri pe aceeasi tema

- Greg Manteufel a iubit cainii toata viata, dar in iunie aproape si-a pierdut viata dupa ce a fost lins de unul. Din cauza unei infectii transmise prin contact cu saliva, barbatul in varsta de 48 de ani din Wisconsin a ramas fara maini si picioare, iar acum inca se afla in spital, in asteptarea altor…

- Sebastian Leogan era un tanar extrem de sociabil și de iubit de toți cei din jur, relateaza presa locala. Pe rețelele de socializare mesajele de condoleanțe curg neincetat. Prietenii sai sunt zdruncinați de vestea ca Sebastian a murit. Una dintre prietene i-a lasat acest mesaj! “Sebica, știu ca ma vezi,…

- Sebica, știu ca ma vezi, știu ca ma auzi și mai știu ca ai grija de mine, chiar și de acolo de sus, așa cum ai avut mereu, aici, pe Pamant. Nu imi vine sa cred de ceea ce se intampla acum, mi se pare ca totul este un vis sau mai bine spus un coșmar, din care nu ma mai pot trezit oricat m-aș zbate. Ai…

- In unele vieti suntem femei, in alte vieti suntem barbati, in unele suntem bogati, in altele saraci, in unele murim foarte tineri, in altele traim pana la varste onorabile, scrie acvaria.com. In unele vieti, gresim intr-un anumit plan, in altele, reparam acel plan, dar gresim in altul, deci…

- In fața marilor incercari tragice la care viața ne supune, unii dintre noi eșuam și ne pierdem, alții, Dumnezeu știe cum, merg mai departe. Cu puțini prieteni ramași, ei accepta ca viața este un dar pe care nu-l poți inapoia atunci cand nu ți-l mai dorești. Povestea de viața a fostului ministru Ioan…

- Cu o viața demna de un scenariu de Hollywood, Madalina Ghenea a cunoscut implinirea de a deveni mama și, in același timp, a reușit sa-și continue cariera de pe platourile de filmare, alternand rolul de actor cu cel de producator. Puțin o cunosc, insa, cu adevarat, iar interviul din r evista VIVA! v-o…

- A trecut mai bine de jumatate de an, de cand a primit una dintre cele mai frumoase propuneri din cariera sa, iar de atunci se bucura de fiecare clipa petrecuta pe platourile de filmare de la “Fructul oprit”. Indragita actrița Adriana Trandafir marturisește ca șansa de a juca in prima drama psihologica…

- Elena Volosanca, fiica lui Stefan cel Mare, a fost casatorita cu Ivan cel Tanar, fiul cneazului Ivan al III-lea al Rusiei, cu care a avut un singur copil, pe Dimitrie. Dupa moartea sotului ei, Elena si fiul ei Dimitrie au ajuns la conducerea tarii, insa aveau sa fie alungati de pe tron si bagati in…