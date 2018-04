Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pro Infrastructura a realizat o filmare aeriana a nodului rutier Virtutii, parte din proiectul penetratiei Splai-Ciurel-Autostrada A1, si afirma ca ”santierul inainteaza cu viteza melcului”. Reprezentantii ONG-ului spun ca proiectul este ”un exemplu perfect de incompetenta si neputinta administrativa…

- Lotul 1 al Autostrazii Lugoj – Deva, construit de catre italienii de la Tirrena Scavi, a inceput sa se crape, conform unor imagini de saptamana trecuta. In plus a aparut si o alunecare de teren pe drumul de legatura spre Lugoj (A6), la km 5,500. Acest lot a fost deschis partial circulatiei pe o portiune…

- La șase luni de cand doua grinzi s-au prabușit pe șantierul abia deschis in Piața Badea Carțan, nu se știe ce se va intampla acolo. Constructorul și proiectantul s-au acuzat reciproc, primaria i-a dat in judecata pe amandoi și... situația a ramas in aer.

- Noul Jaguar I-Pace are doua motoare electrice care ofera 400 de cai putere și 696 Nm, scrie auto-bild.ro. Accelerația de la 0 la 100 km/h are loc in 4.8 secunde. Bateria de 90 kWH ofera o autonomie de 480 de kilometri. Citeste si Chinezii au copiat deja Masina Anului 2017. Ea este expusa la…

- Mii de oameni cu probleme de sanatate aflati in concedii medicale au ajuns in situatii limita, dupa o luna si jumatate in care au primit mai putini bani. Situatia este disperata pentru mii de salariati cu probleme grave de sanatate, pentru care tratamentele sunt costisitoare, potrivit asociatiilor de…

- In Piața Badea Carțan ar fi putut izbucni oricand un incendiu de proporții, pentru ca materialele prevazute in contract nu respectau legea! Asta susțin reprezentanții firmei care a lucrat acolo și care reclama rea-voința din partea celor de la Piețe SA, dar și incompetența din partea reprezentanților…

- Mazda susține ca dezvolta un nou motor pe benzina Skyactiv-3 care va fi la fel de eficient din punct de vedere al emisiilor cu cele ale unei mașini electrice, daca sunt luate in calcul și emisiile de dioxid de carbon generate la producerea energiei electrice.