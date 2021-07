De ce nu este deloc practic să mergi cu trenul către Delta Dunării Daca spre Constanța calatoria cu trenul este mai rapida, datorita modernizarii magistralei 800, catre Tulcea, orașul supranumit &"poarta Deltei&", drumul cu trenul este descurajant de lung. Timpii de parcurs au crescut cu 50% pe linia Medgidia - Tulcea, iar trenurile sunt tot mai puține. În articol puteți citi despre o linie care strabate frumoase peisaje din nordul Dobrogei, dar a decazut nepermis de mult. Cazul Delta este înca o dovada ca trenul a pierdut batalia cu alte mijloace de transport când este vorba de o zona turistica importanta a țarii.



O frumoasa linie dobrogeana



De… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul meteo a avut loc miercuri, 16 iunie, cand Tulcea s-a aflat sub incidența unui cod portocaliu de precipitații și vant puternic, relateaza Digi24 . Doua tornade de mici dimensiuni s-au produs in orașul Babadag din județul Tulcea, la trei zile dupa ce un fenomen similar a avut loc in comuna Corbu,…

- Sportivii clubului din judetul Constanta au obtinut trei medalii de aur, doua de argint si doua de bronz. Campionatul National de Kempo K1 s a desfasurat la Bucuresti, iar la intrecere au participat, cu rezultate deosebite, si micii luptatori de la CS Medgidia, pregatiti de Ionel Cringus. Sportivii…

- Peste 170 de sahisti, din intreaga tara, au participat la competitia de la Navodari. Intrecerile editiei inaugurale a turneului de sah "Navodari Open" s a desfasurat la Centrul de Afaceri din Navodari, iar in intrecere si au demonstrate abilitatile in sportul mintii sahisti din Constanta, Navodari,…

- CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 11/12 iunie, va lansa programul estival de transport “Trenurile Soarelui”. Pana la data de 5/6 septembrie, turiștii vor avea la dispoziție 40 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata țara cu statiunile de la Marea Neagra și cu Delta…

- Un tren Regio cu 100 de calatori, care plecase din Bucuresti catre Craiova, a ramas fara frane la scurt timp dupa ce a trecut de localitatea Titu. Trenul s-a oprit in cele din urma la circa 300 de metri de gara Golesti. Peste 40 de pasageri au suferit atacuri de panica. Toti calatorii au fost […]

- A fost panica marți seara in Arges, unde un tren Regio cu 100 de calatori, care plecase din Bucuresti catre Craiova, a ramas fara frane la scurt timp dupa ce a trecut de localitatea Titu. Trenul s-a oprit in cele din urma la circa 300 de metri de gara Golesti. Peste 40 de pasageri au […] Source

- In comuna Motoșeni, din Bacau, un director a luat decizia de a deschide terenurile de sport ale școlii in afara orelor și in weekend. Se intampla acum un an, dupa construcția lor. In pandemie, copiii nu mai puteau veni la școala pentru ore, dar veneau sa se joace pe terenul de sport. Acum și școlile…

- CFR SA a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate privind electrificarea liniei de 43 km dintre Constanța și Mangalia pe care trenurile fac în prezent peste o ora. Valoarea totala a contractului este de 14,3 milioane lei, iar durata este de noua luni. În diversele documente oficiale,…