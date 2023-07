Stiri pe aceeasi tema

- Un enoriaș sucevean este nemulțumit ca preoții nu savarșesc corect Taina Sfantului Botez prin intreita afundare. El a cerut arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic sa remedieze problema. ”Inaltpreasfințite Calinic, am vazut la raspunsurile date la aceasta rubrica in legatura cu Taina Sfantului…

- Matei 11, 20-26„Atunci a inceput Iisus sa mustre cetațile in care se facusera cele mai multe minuni ale Sale, caci nu s-au pocait. Vai ție, Horazine, vai ție, Betsaida, ca daca in Tir și in Sidon s-ar fi facut minunile ce s-au facut in voi, de mult, in sac și in cenușa, s-ar fi pocait. Dar ...

- In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea Sfintilor Apostoli Bartolomeu si Barnaba.Dintre acestia Sfantul Bartolomeu a fost unul din cei doisprezece ucenici, si a propovaduit Evanghelia la indieni, scriindu le Evanghelia lui Matei. A fost rastignit de cei necredinciosi in Alvanupoli, si a primit…

- Silvia Launeanu ataca fara mila Pro TV-ul, in urma televotingului care a desemnat marele caștigator de la Survivor Romania. Celebra artista nu este de acord cu felul in care se desfașoara sistemul de vot la marile competiții. Cu cine a ținut ea la Survivor. Reacția Silviei Launeanu la felul in care…

- Piatra lui Dan este cel mai frumos punct de belvedere din județul Cluj, iar turiștii care ajung pe culme și vad lacul Tarnița se gandesc la vederile din Vietnam. Accesul spre varf dureaza circa o ora, dar priveliștea te lasa rapid fara cuvinte. Turiștii compara panorama de la Piatra lui Dan…

- Scriitorul Vasile Ernu analizeaza cum au evoluat ritualurile morții de cand era copil, transformandu-se intr-o adevarata industrie și forma de divertisment. Primul lucru pe care mi-l amintesc despre moarte și bocet de moarte este un verset din Ieremia care se repeta in Evanghelia lui Matei. Mi-l citea…

- Mii de credincioși se afla in pelerinaj la Manastirea Pantocrator din Draganești-Vlașca din Teleorman, unde au fost aduse din Grecia moaștele Sfantului Apostol Toma, unul dintre primii apostoli ai Mantuitorului. Capul sfantului va ramane la manastire pana marți. Este pentru a doua oara cand moaștele…

- Moaștele Sfantului Apostol Toma au fost aduse la Manastirea Pantocrator din Teleorman, iar credincioșii au venit in numar mare pentru a se ruga. In 1000 de ani, este pentru a doua oara cand moaștele Sfantului parasesc insula Patmos, din Grecia, in urma cu zece ani, acestea fiind duse in Cipru. Sfantul…