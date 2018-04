Stiri pe aceeasi tema

- O poveste spune ca, atunci cand a fost rastignit Domnul Hristos, Maica Domnului s-a dus cu o cosarca de oua la soldati si i-a rugat sa nu-L mai chinuiasca. Soldatii mai rau L-au batjocorit. Atunci Maica Domnului a pus cosarca langa stalpul unde era legat Iisus si a inceput sa planga. Sangele ...

- Vine Pastele si unul dintre cele mai frumoase momente este vopsitul oualor. De ce sa iti otravesti familia cu vopsea chimica? Uite cum sa vopsesti ouale natural! Oua vopsite: roz deschis – suc de sfecla In loc sa fierbeti ouale in sucul de sfecla, le puteti lasa peste noapte.…

- Horoscop Așa s-au facut ouale roșii, nu de alta culoare și in casa tatalui meu și așa o sa le fac și eu in singuratatea pustniciei mele. Numai roșii, ca Sangele Domnului! Superstiția spune ca, cate oua de alta culoare decat roșii ai in casa atatea necazuri mari o sa ai pana la Craciun. Sa nu ziceți…

- Te-ai plictisit de vechile metode de vopsire a oualor de Paste, insa nici nu ai vrea sa folosesti o metoda complicata, care dureaza mult? Atunci neaparat trebuie sa incerci trucul asta. Vei obtine niste oua viu colorate, dar cu un aspect texturat si uniform in acelasi timp. Vopsirea oualor folosind…

- Hotelierii si proprietarii de vile si pensiuni din statiunile de pe Valea Prahovei au pachete turistice pentru sarbatorile de Pasti la preturi care pornesc de la 350 de lei de persoana pentru trei nopti de cazare cu demipensiune si masa festiva. Unele oferte inclus reduceri la centre SPA sau de divertisment…

- Doar cateva zile ne mai despart de Paște, motiv pentru care daca ai inceput sa te gandești la ceea ce vei pune pe masa de Paște și nu vrei sa-ți cumperi oua incondeiate din comerț și nici sa folosești pigment clasic, iți propunem sa optezi pentru trucuri clasice, de la bunica.

- Cand ne gandim la Paște, ne vin automat in minte ouale roșii. Ele sunt nelipsite in preajma acestei sarbatori. Tradiția spune ca ouale vopsite cu roșu semnifica jertfa Mantuitorului. Renunțați la coloranții artificiali și vopsiți ouale natural cu ajutorul frunzelor de ceapa.

- Te-ai saturat de gustul rețetei clasice de omleta? Jamie Oliver ne propune sa testam gustul omletei cu branza, asezonata cu sos chili și salata de roșii. O nebunie-n farfurie, de arome și culori!