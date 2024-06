Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand vine vara, protecția solara devine indispensabila pentru romani, insa parul este neglijat, in special cand mergem la mar Soarele nu ne poate afecta doar pielea, atunci cand nu folosim protecție solara, dar și parul, in special atunci cand mergem la mare. Este foarte important sa ii oferim…

- Pentru cei din București, accesul la piscina este o modalitate accesibila de a scapa și de caldura, dar și de a se relaxa. Dar cat te costa sa mergi la piscina in Capitala in aceasta vara? Iata un ghid detaliat al prețurilor și ofertelor disponibile pentru toate buzunarele!

- Mulți dintre noi ne grabim sa ne scoatem hainele din bagaje și sa le așezam in dulapul hotelului sau pensiunii, atunci cand suntem in vacanța. Dar medicii avertizeaza asupra pericolelor ascunse din dulapurile de hotel.

- Echipa de securitate a aplicatiei WhatsApp a emis recent un avertisment cu privire la riscurile de supraveghere guvernamentala, in ciuda tehnologiilor avansate de criptare implementate. Echipa de securitate a aplicatiei WhatsApp a emis recent un avertisment cu privire la riscurile de supraveghere guvernamentala,…

- Foto – freepik.com Un oraș din Europa plateste cetațenii care aleg sa mearga cu bicicleta. Inițiativa are loc in Florența, Italia, și urmeaza sa fie pusa in aplicare incepand cu data de 3 iunie 2024. Proiectul, intitulat „Pedaleaza, Florența te premiaza”, este luat in calcul pe parcursul unui an și…

- In cadrul sistemului educațional contemporan, examenele reprezinta un aspect crucial in evaluarea cunoștințelor și aptitudinilor elevilor și studenților. In ciuda unor critici aduse acestui sistem de evaluare, este esențial sa ințelegem importanța și rolul examenelor in procesul de invațare și dezvoltare…

- O tanara mireasa a sfarșit tragic, doar la cateva ore dupa ce a spus da. Ea a cazut intr-o piscina la casa pe care o inchiriase pentru familie și prieteni pentru petrecere. Elisangela Gazano, 38 de ani, și-a pierdut echilibrul și a cazut in apa. Deși prietenii au incercat sa o salveze și au sunat […]…

- Mergi cu prietenul necuvantator in Antalya! zbor direct din Baia Mare. EARLY BOOKING. 10 % reducere pentru sejururile. rezervare in luna Aprilie Daca prietenul tau necuvantator are sub 5 kg du-l cu tine in vacanta! Anul 2024 vine cu noutati din partea hotelurilor din Antalya si va asteapta cu animalele…