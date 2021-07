De ce nu este bine să te dai cu parfum la plajă Dermatologii interzic folosirea parfumului la plaja și atenționeaza in privința unor medicamente care ar trebui evitate daca stam la soare. „Exista o multitudine de afecțiuni care sunt afectate de expunerea la soare. Orice persoana care exagereaza cu expunerea la ultraviolete, dorind un bronz frumos, va suferi niște modificari, in special... The post De ce nu este bine sa te dai cu parfum la plaja appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iubim bronzatul si statul la soare, insa trebuie sa fim responsabili. Alunitele nu sunt la fel de prietenoase cu razele solare precum ne-am imagina noi. Cele mai multe sunt inofesive, insa unele pot cauza probleme...

- Este vremea concediilor, iar multi romani aleg sa petreaca in aer liber, la mare sau la munte. Cum orice relaxare in aer liber presupune si expunere la soare, contactul in exces cu radiatiile solare genereaza arsuri pe piele atunci cand aceasta nu este protejata corespunzator.

- Consumul de lamaie este recomandat atat sub forma de fruct intreg, cat si sub forma lichida, in sucuri, infuzii si uleiuri. Este de preferat consumul feliilor de lamaie dimineata impotriva hepatitei, fara a fi mancat inainte. Pentru a obtine mai mult suc, fructele trebuie lasate in apa calda timp de…

- Vara, mai mult ca in orice anotimp, iți alegi cu mai multa atenție produsele cosmetice pentru ca temperaturile crescute și excesul de umiditate de la nivelul pielii diminueaza rezistența și estetica machiajului. Cu toate acestea, cel mai important gest pe care il poți face pentru pielea ta este sa o…

- Urmeaza trei zile de foc! Sfaturi utile pentru a ne feri de problemele aduse de canicula. Canicula va acoperi cea mai mare parte a tarii, iar temperaturile maxime ajung la 39 de grade, anunța IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Informarea meteo este in vigoare de maine și pana vineri,…

- Ochelarii de soare nu mai sint de mult un simplu accesoriu stylish. Expunerea ochilor la radiatiile solare ne supune multor riscuri, de aceea este atat de important sa purtam ochelarii de soare, mai ales in timpul verii, cand radiatiile au o intensitate marita. Protectia solara a pielii a devenit un…

- Dermatologul Mara Mihai: „Exista o multitudine de afecțiuni care sunt afectate de expunerea la soare. Orice persoana care exagereaza cu expunerea la ultraviolete, dorind un bronz frumos, va suferi niște modificari, in special fotoimbatranirea cutanata, dar și leziunile care uneori se pot transforma…

- Vara aduce cu sine distracția la malul marii, la piscina, relaxarea la plaja. Din pacate, defectele pielii sunt mult mai vizibile in sezonul estival, decat in oricare alta perioada a anului. Vergeturile ies cel mai ușor in evidența acum. Dr. Adina Șerban, specialist dermatolog, ne spune in cele ce urmeaza,…