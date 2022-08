Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro s-a luat la harta cu un youtuber care l-a insultat, joi, in capitala Brasilia, potrivit unei inregistrari video difuzate de postul de stiri brazilian Globo, transmite CNN.

- Un jaf violent s-a produs la finalul saptamanii trecute in centrul municipiului Pitesti. Un tanar de 18 ani a atacat si a batut un om al strazii, apoi i-a furat un telefon mobil si o pereche de pantofi. Agresorul a fost prins dupa trei zile.

- Ieri, 17 iulie 2022, in jurul orei 14.00, polițiștii din Blaj au fost sesizați de catre o femeie din comuna Craciunelu de Jos, cu privire la faptul ca i-a fost sustras telefonul mobil. In urma cercetarilor efectuate de polițiștii de ordine publica, a fost identificat un barbat de 47 de ani, din Blaj,…

- Astazi, 18 iulie 2022, in jurul orei 00.30, o tanara din Aiud a reclamat Poliție Municipiului Aiud faptul ca, in timp ce se afla pe terasa unui local public din municipiu, i-a fost sustras telefonul mobil. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului…

- Ieri, 14 iunie 2022, in jurul orei 17.30, un barbat de 50 de ani, din Alba Iulia, a sesizat prin 112, faptul ca i-a fost sustras telefonul mobil, in valoare de 1.200 de lei, din incinta sediului unei asociații din municipiu. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au reușit identificarea, operativa,…

- Mulți oameni nu incep sa se gandeasca la sanatatea creierului lor pana cand nu observa unele schimbari cognitive și pierderi de memorie. Ar trebui sa luam in calcul sanatatea creierului nostru, mai ales atunci cand vine vorba despre alimentele pe care le consumam. Iata care este cel mai daunator!

- REȘIȚA – Este povestea infioratoare produsa ieri la Reșița, in stația de autobuz de la Victoria, in jurul orei 15.00, cand doi barbați l-au agresat pe al treilea, lasandu-l fara celular! Poliția județului informeaza ca luni, 23 mai, a reținut pentru 24 de ore doi barbați de 46 de ani din Reșița, banuiți…